Bundestrainer-Job "eher etwas Kurzweiliges" für Herbert

Gordon Herbert sieht die Olympischen Spiele in Paris weiterhin als idealen Zeitpunkt für seinen Rückzug als Basketball-Bundestrainer. "Für mich ist das Amt des Nationaltrainers in seiner Intensität eher etwas Kurzweiliges", erklärte der 65-Jährige in der Süddeutschen Zeitung: "Ich habe über drei, vier Jahre versucht, einen festen Stamm im Nationalteam aufzubauen. Da wächst man mit den Spielern zusammen." Nun könne es sein, "dass der eine oder andere nach Olympia zurücktritt und man eine ganz neue Gruppe formen muss".