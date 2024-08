3x3-EM: Viertelfinale! Nächster Coup jetzt bei EM?

SID 23.08.2024 • 17:08 Uhr Das deutsche Team um die 20-Jährige siegt zum Auftakt gegen Rumänien und profitiert von der zweiten Niederlage seiner Gegnerinnen.

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen sind 18 Tage nach dem Olympia-Coup in neuer Besetzung auch bei der EM überzeugend gestartet - und stehen vorzeitig in der K.o.-Runde. Das Team um die Paris-Siegerin Elisa Mevius gewann am Freitag sein Auftaktspiel in Wien gegen Rumänien problemlos 21:7.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit der Niederlage der Rumäninnen am Nachmittag gegen Polen (9:17) stand Deutschlands Sprung ins Viertelfinale dann bereits fest. Am Freitagabend (21.55 Uhr) geht es gegen Polen noch um den Gruppensieg, die ersten beiden Teams jeder Dreierstaffel kommen weiter.

Männer müssen zittern

Mevius ist die einzig verbliebene Teilnehmerin, die in Paris zum überraschenden Olympiasieg beigetragen hatte. Anführerin Svenja Brunckhorst hatte ihre Karriere nach den Spielen beendet, auch Sonja Greinacher und Marie Reichert fehlen in Österreich. Mevius, erst 20 Jahre alt, spielt deshalb an der Seite von Amelie Kröner, Victoria Poros und Ama Degbeon.

Das deutsche Männerteam muss in einer sehr schwierigen Gruppe am Freitagabend noch um das Weiterkommen zittern. Das Team mit Denzel Agyeman, Linus Beikame, Fabian Giessmann und Miles Osei verlor zum Auftakt gegen Spanien mit 18:21. Im letzten Vorrundenspiel muss gegen Titelverteidiger und Seriensieger Serbien (22.20 Uhr) ein Erfolg her.

{ "placeholderType": "MREC" }