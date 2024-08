3x3: Spanien und Österreich gewinnen EM-Finals

Die spanischen 3x3-Basketballerinnen haben knapp drei Wochen nach dem verlorenen Olympiaendspiel die Europameisterschaft in Wien gewonnen. Im Endspiel setzte sich das Quartett, das in Paris das Finale noch gegen die deutsche Auswahl verloren hatte, 19:11 gegen Frankreich durch. Im Turnier der Männer sicherten sich die Österreicher beim Heimspiel durch ein 18:17 gegen Seriensieger Serbien den Titel.

Das Frauenteam des Deutschen Basketball Bundes, dem Elisa Mevius als einzige Olympiasiegerin angehörte, war bereits am Samstag im Viertelfinale an den Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden (15:20) gescheitert. Die Männer verpassten die K.o.-Runde nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase.