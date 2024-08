Nachrichten statt Basketball: ZDF bittet um Entschuldigung

Die Basketballerinnen hatten im Halbfinale Kanada mit 16:15 bezwungen - kurz vor dem Ende aber war das ZDF aus der Übertragung ausgestiegen. Dies brachte dem Sender heftige Kritik in den Sozialen Medien und auch vonseiten des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ein. "Ich bin entsetzt, wie sportfeindlich das ZDF ist. Wenn man in einem Halbfinale steht, in dem es spannend ist und ganz Deutschland zuguckt, und dann in die Werbung schaltet - das kann ich nicht begreifen", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss, der die Öffentlich-Rechtlichen dazu pauschal als "nicht sportfreundlich" bezeichnete.