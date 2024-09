Trauer in der Türkei: Basketball-Star stirbt bei tragischem Verkehrsunfall

Karaman: In den USA gedraftet, in der Türkei erfolgreich

Karaman wurde 2012 von den Brooklyn Nets in der NBA an 57. Stelle gedraftet, kam in der US-amerikanischen Profiliga allerdings nicht zum Einsatz. Schließlich kehrte er bald in die Türkei zurück, um seine Karriere bei Fenerbahce fortzusetzen. Dort gewann er 2013 den türkischen Pokal und 2014 die türkische Liga und verbuchte auch einige Einsätze in der türkischen Nationalmannschaft.