Basketball-Bundestrainerin: "Haben eine Goldene Generation"

Basketball-Bundestrainerin Lisa Thomaidis war vom WNBA-Triumph von Leonie Fiebich und Nyara Sabally sowie den Leistungen der Nationalspielerinnen nicht überrascht. "Ich weiß, wozu sie fähig sind und wie stark sie mental sind, gerade in großen Spielen", sagte die Kanadierin im Interview mit Sport1, "beide scheinen große Momente besonders zu mögen und spielen besonders gut, wenn sie am meisten gebraucht werden."

Fiebich und Sabally hatten sich mit New York Liberty im fünften Finale gegen Minnesota Lynx durchgesetzt und erstmals den Titel nach New York geholt. Am Erfolg hatten beide entscheidenden Anteil.