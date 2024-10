Rollstuhlbasketball: Erfolgstrainer Engel tritt zurück

"Diese Entscheidung war die schwerste, die ich in meinem bisherigen Leben treffen musste. Denn auf diesem Level mit so vielen großartigen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, ist ein absolutes Geschenk", sagte Engel. Er sei allerdings "All in gegangen, das hat die Aufgabe verlangt und das habe ich von mir selbst tagtäglich erwartet". Dies sei zulasten anderer wichtiger Bereiche seines Lebens gegangen. "Es ist daher eine Entscheidung für die anderen Herzens-Themen und nicht gegen die Nationalmannschaft."