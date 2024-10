Weltmeister Theis macht beim DBB weiter

Basketball-Weltmeister Daniel Theis (32) denkt gar nicht daran, seine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden. "Es steht für mich nicht zur Debatte, jetzt aufzuhören", sagte der NBA-Profi im Interview mit dem Online-Portal basketball-world.news: "Vielleicht wäre mir das durch den Kopf gegangen, wenn wir Gold oder Silber bei Olympia geholt hätten, aber nicht nach so einem bitteren Ende."

Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Theis im Sommer mit der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) auf Platz vier eine Medaille verpasst und damit nicht an den großen Erfolg des WM-Titels aus dem Vorjahr anknüpfen können. Das Spiel um Platz drei verlor Deutschland gegen Serbien (83:93).

Dort geht Theis nun in seine achte Saison in der besten Liga der Welt, in der Nacht auf Donnerstag (2.00 Uhr/deutscher Zeit) beginnt die neue Saison für ihn mit einem Heimspiel gegen die Chicago Bulls. Anders als Theis hatte Weltmeistertrainer Gordon Herbert der DBB-Auswahl nach Olympia den Rücken gekehrt und beim deutschen Meister Bayern München angeheuert.

Mit dessen Nachfolger Alex Mumbru habe Theis über seine Entscheidung "bereits gesprochen und ihm gesagt, dass ich nächsten Sommer gerne dabei bin", so der Center: "Ich denke, dass die meisten von uns so ähnlich denken und dass wir gemeinsam weiter erhalten wollen, was über die letzten Jahre entstanden ist." Im August und September 2025 findet die EM in Lettland, Finnland, Zypern und Polen statt.