Nowitzki über seine Kinder: "Spielen alle Tennis"

Dirk Nowitzki hat es scheinbar nicht geschafft, seine Leidenschaft für den Basketball an seine Kinder weiterzugeben. Wie der NBA -Champion von 2011 in einem RTL/ntv -Interview erzählte, „spielen alle Tennis, die Jungs spielen noch Fußball, unsere Tochter macht noch Gymnastik und Volleyball. Aber im Tennis sind alle dabei. Sie machen es ganz gut und es macht Spaß“.

„Meiner Tochter war es früher total unangenehm“

Nowitzkis Kinder müssen also nicht unbedingt in die großen Fußstapfen des Vaters treten - und auch nicht seine Wahlheimat USA in Zukunft teilen. "Wir wollen 'Global Citizens' großziehen, die dann irgendwann später einmal eine Entscheidung treffen können, wo sie sich wohlfühlen und leben wollen", sagte Nowitzki.