Trotz personeller Sorgen: DBB-Frauen gewinnen gegen Tschechien

In einem intensiven Spiel lieferten sich beide Mannschaften zunächst ein Spiel auf Augenhöhe. Folgerichtig ging es mit einem 37:37 in die Pause. Durch ein starkes 20:10 im dritten Drittel legte das DBB-Team dann den Grundstein für den Erfolg.

Nach dem überaus erfolgreichen 2024 inklusive Olympia-Viertelfinale in Paris geht es für die deutschen Frauen nun im Frühjahr in der EM-Qualifikation weiter. Am 6. Februar reist das Team nach Italien, drei Tage später folgt der Abschluss in Griechenland.