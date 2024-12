3x3-Basketball: FIBA führt Champions Cup ein

Neue Titelchance für Olympiasieger Deutschland: Der Basketball-Weltverband FIBA führt im nächsten Jahr den Champions Cup für 3x3-Teams ein. Das Turnier findet bei seiner ersten Auflage vom 14. bis 16. März 2025 und in den darauffolgenden vier Jahren in der thailändischen Hauptstadt Bangkok statt, das gab die FIBA am Dienstag bekannt. Die deutschen Frauen sind als Goldmedaillengewinnerinnen von Paris qualifiziert.