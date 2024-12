Suizid schockt Basketball-Welt! Auch NBA-Star in Trauer um Mitspieler

Trauer und Bestürzung um Janis Timma: Wie der lettische Basketball -Verband am Dienstagvormittag bestätigte, ist der 32 Jahre Nationalspieler tot. Zuvor hatte die russische Agentur Tass und das russischen Nachrichtenportals news.ru berichtet, Timma (68 Länderspiele von 2013 bis 2024 / 584 Punkte) vor einem Wohngebäude in Moskau aufgefunden worden und habe sich das Leben genommen.

Auch Porzingis in Trauer

Auch Landsmann Kristaps Porzingis reagierte auf die Todesnachricht, schrieb auf X: „Menschliche Beziehungen sind der Grundstein für unsere geistige Gesundheit. Bitte, lasst uns aufeinander aufpassen. Ruhe in Frieden, JT.“ Dazu postete der Starspieler der Boston Celtics ein Herz-Emoji, schrieb zudem in einer zweiten Nachricht: „Oh nein, bitte sag mir, dass das nicht wahr ist!“

Bei der EM 2017 warten Porzingis und Timma bis ins Viertelfinale vorgestoßen, dort am späteren Champion Slowenien um Luka Doncic ausgeschieden. Timma wurde 2013 von den Memphis Grizzlies gedraftet, spielte aber nie in der NBA.

Timma hatte seine Profi-Karriere zunächst bei bei ASK Riga begonnen, war über BK Ventspils und Stationen bei Zenit Saint Petersburg, Baskonia, Olympiacos, Khimki, Unis Kazan und Darussafaka in der Türkei schließlich erneut in Spanien gelandet. Zwischenzeitlich hatte der Routinier mit reichlich EuroLeague-Erfahrung auch in der G League bei den Lakeland Magic und in Puerto Rico (Grises de Humacao) gewirkt.