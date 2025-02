EuroLeague: Bayern feiert nächsten Sieg! Playoffs rücken näher

Bayern trifft jetzt auf Paris

Acht Spieltage vor Ende der Hauptrunde liegen die Münchner voll im Soll im Kampf um die Playoffs, das Ziel ist das Final Four im Mai in Abu Dhabi. Als Nächstes geht es für das Herbert-Team in der Königsklasse am 27. Februar (20.30 Uhr) zu Paris Basketball.