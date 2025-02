EuroLeague: FC Bayern kommt den Playoffs näher - Alba deklassiert

Die Basketballer des FC Bayern fahren in der EuroLeague einen wichtigen Sieg ein. Gegen Mailand drehen die Münchner nach der Pause auf.

Der FC Bayern hat in der Basketball-EuroLeague nachgelegt und den nächsten Schritt Richtung Playoffs gemacht.

Im Schlüsselspiel gegen den italienischen Tabellennachbarn Armani Mailand feierte die Mannschaft von Weltmeistercoach Gordon Herbert am Dienstagabend einen 87:70 (37:36)-Erfolg, ausschlaggebend war ein starkes drittes Viertel (31:19).

Nach dem dritten Sieg in Serie stehen die Münchner bei einer 15:10-Bilanz, am Donnerstag (20.30 Uhr) gilt es, im heimischen SAP Garden gegen ASVEL Lyon-Villeurbanne so weiterzumachen. Als beste Werfer des Double-Gewinners kamen Kapitän Vladimir Lucic und Weltmeister Niels Giffey auf jeweils 16 Punkte.