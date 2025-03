EM-Vorbereitung: DBB-Frauen testen in Bamberg gegen Tschechien

Die deutschen Basketballerinnen testen zum Auftakt der EM-Vorbereitung in Bamberg gegen Tschechien. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis empfängt am 31. Mai (18.00 Uhr) den Co-Gastgeber der Europameisterschaft in der brose Arena. Die Titelkämpfe werden vom 18. bis 29. Juni in Hamburg, Brünn (Tschechien), Bologna (Italien) und Piräus (Griechenland) ausgetragen.