March Madness: Aus für Anderson und Texas Tech

Für Nachwuchshoffnung Christian Anderson ist bei der March Madness das Titelrennen vorbei. Mit den Basketballern von Texas Tech unterlag der deutsche U18-Europameister im Viertelfinale den Florida Gators 79:84, die Red Raiders verpassten das Final Four um die US-College-Meisterschaft in San Antonio (5. bis 7. April).

Im Chase Center in San Francisco, Arena des NBA-Teams Golden State Warriors, kam Anderson in 32 Minuten Einsatzzeit auf nur vier Punkte. Im Achtelfinale gegen die Arkansas Razorbacks (85:83 n.V.) hatte der 18-Jährige noch als Topscorer geglänzt (22 Punkte) und in der Schlussphase drei Drei-Punkte-Würfe in Serie verwandelt.