Paralympics-Dritter Haller übernimmt Rollstuhl-Basketballer

SID 05.03.2025 • 12:11 Uhr Der langjährige Kapitän will seine bisherigen Mitspieler zur WM 2026 in Kanada führen.

Der langjährige Kapitän Jan Haller soll die deutschen Rollstuhl-Basketballer als neuer Bundestrainer zur WM-Endrunde 2026 in Kanada führen. Der 37-Jährige löst nach der Bronzemedaille mit den Korbjägern des Deutschen Behindertensportverbandes bei den Paralympics in Paris und seinem Karriereende am 1. Juni den bislang kommissarisch tätigen DBS-Coach Michael Engel ab. Das erste Ziel für Haller, der an insgesamt vier Paralympics teilgenommen hat, ist das EM-Turnier mit gleichzeitiger WM-Qualifikation im Oktober in Bosnien-Herzegowinas Hauptstadt Sarajevo.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Es ist eine mutige Entscheidung für beide Seiten. Als Trainer bringe ich zwar einen Trainerschein mit, aber noch keine Erfahrung. Dafür habe ich als Spieler und Kapitän über viele Jahre auf allerhöchstem Level umso mehr Erfahrung gesammelt. Wahrscheinlich wird dieser Rollenwechsel der größte Spagat für das Team und für mich. Ich finde aber, dass es kein Nachteil ist, dass ich die Jungs in- und auswendig kenne und Stallgeruch mitbringe", sagte Haller in einer DBS-Mitteilung mit Blick auch auf seine "Generalprobe" beim Oster-Trainingscamp in Ulm.

Außer bei den Paralympics 2012 in London, 2016 in Rio de Janeiro sowie 2021 in Tokio und zuletzt in Paris spielte Haller auch bei drei WM- und sieben EM-Turnieren. In der Bundesliga ist der neue Bundestrainer noch bis zum Saisonende für Hannover United in seiner Geburtsstadt aktiv.