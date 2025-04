Euroleague-Showdown heute LIVE: FC Bayern - Fenerbahce im TV, Stream & Liveticker

Der FC Bayern steht in der Euroleague vor einem Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Fenerbahce. Der direkte Playoff-Einzug ist möglich aber nur mit Schützenhilfe. Ist der Weltmeister-Coach dabei?

Der FC Bayern Basketball steht vor dem entscheidenden Spiel der Euroleague-Hauptrunde: Am Donnerstag empfangen die Münchner um 20 Uhr Fenerbahce Beko Istanbul im ausverkauften SAP Garden zum Euroleague-Showdown.

Die Ausgangslage ist klar: Nur mit einem Sieg gegen Fenerbahce und einer gleichzeitigen Niederlage von Real Madrid (auswärts gegen Partizan Belgrad) oder Anadolu Efes Istanbul (zuhause gegen Zalgiris Kaunas) können die Bayern den direkten Einzug in die Playoffs schaffen. Andernfalls droht der Umweg über das Play-In-Turnier, das zusätzliche Belastung und ein erhöhtes Risiko bedeuten würde.

EuroLeague: So verfolgen Sie FC Bayern - Fenerbahce Istanbul heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Münchner gehen mit einer Bilanz von 19 Siegen und 14 Niederlagen in den letzten Spieltag – eine Leistung, die in früheren Jahren bereits für die direkte Playoff-Teilnahme gereicht hätte. In der aktuellen, extrem engen Tabellenkonstellation reicht das aber nicht.