Basketball: Fiebich gewinnt Meisterschaft in Spanien

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat nach dem Triumph in der WNBA im Vorjahr auch die spanische Meisterschaft gewonnen. Mit Valencia Basket siegte die 25-Jährige am Sonntag im zweiten Finalspiel bei ihrem Ex-Verein Casademont Saragossa mit 71:63, Fiebich legte zwölf Punkte auf. Durch den zweiten Erfolg in der Best-of-three-Serie ist Valencia der dritte Titel in Folge nicht mehr zu nehmen.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatten Fiebich und Co. Spiel eins in Valencia mit 75:65 für sich entschieden. Für die Deutsche geht es nun weiter in die USA, wo sie bei New York Liberty die Vorbereitung auf die WNBA-Saison aufnehmen wird. Fiebich und ihre Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally, die 2024 mit New York die WNBA-Meisterschaft gefeiert hatten, starten am kommenden Samstag (19.00 Uhr) gegen die Las Vegas Aces in die neue Saison.