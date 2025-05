WNBA-Trio fehlt noch: Basketballerinnen testen für die EM

SID 30.05.2025 • 10:39 Uhr Das deutsche Team trifft in der Vorrunde in Hamburg im Juni auf Schweden, Spanien und Großbritannien.

Noch ohne die WNBA-Spielerinnen Nyara Sabally, Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder starten die deutschen Basketballerinnen in die heiße Phase der EM-Vorbereitung. Vom Test in Bamberg am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) gegen Tschechien erhofft sich Bundestrainerin Lisa Thomaidis dennoch wertvolle Erkenntnisse für das Turnier, das mit der Vorrunde in Hamburg am 18. Juni beginnt.

Seit Sonntag trainiert das 14-köpfige Team bereits zusammen, in den Spielen gegen Tschechien, die Türkei (6. Juni) und Belgien (12. und 14. Juni) geht es um den Feinschliff. Beim EM-Auftakt am 19. Juni gegen Schweden sollen dann auch Sabally, Fiebich und Geiselsöder im Kader stehen, das Trio ist derzeit in der US-Profiliga gefordert.

Das sei "ein kleines Problem" in der Vorbereitung, sagte Thomaidis: "Das ist eine der Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, wenn unsere Spielerinnen weiterhin auf der internationalen Bühne glänzen wollen." Die Testspiele sind für sie auch ohne die drei Leistungsträgerinnen "eine Möglichkeit zu beurteilen, wo wir zu diesem Zeitpunkt stehen. Sie werden uns wertvolles Feedback geben, um den Plan für die EuroBasket zu entwickeln", sagte Thomaidis.