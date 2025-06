3x3-WM: DBB-Frauen um Mevius ausgeschieden

Olympiasiegerin Elisa Mevius ist mit den deutschen 3x3-Basketballerinnen bei der WM in der Mongolei früh gescheitert. Im Achtelfinale von Ulan Bator musste sich das Quartett des Deutschen Basketball Bundes (DBB) Polen am Freitag 18:20 geschlagen geben und schied aus.

Das DBB-Team hatte am Donnerstag nach einem 13:15 in der Neuauflage des Olympia-Endspiels von Paris gegen Spanien nur den dritten Platz in seiner Gruppe belegt und dadurch den direkten Sprung ins Viertelfinale verpasst. Auf dem Umweg über die Play-ins kam das Aus.