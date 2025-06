3x3-WM: DBB-Männer im Achtelfinale

Die deutschen 3x3-Basketballer müssen bei der WM den Umweg über das Achtelfinale gehen. Fabian Giessmann, Denzel Agyeman, Linus Beikame und Leon Fertig besiegten am finalen Gruppenspieltag in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator zunächst Belgien mit 17:16, ehe sie gegen Weltmeister Serbien mit 9:21 verloren. Mit drei Siegen und einer Niederlage schlossen die Deutschen die Gruppe A auf Rang drei ab.

Nur der Gruppenerste zieht bei der WM direkt ins Viertelfinale ein. Die Plätze zwei und drei müssen in eine vorgeschaltete Play-off-Runde. Dort trifft das deutsche Quartett, das im September 2024 in der Mongolei Gold bei der U23-WM geholt hatte, am Freitag auf Olympiasieger Niederlande. Der Gewinner bekommt es in der Runde der letzten Acht mit den USA zu tun.