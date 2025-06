3x3-WM: DBB-Teams verpassen direkten Viertelfinal-Einzug

Olympiasiegerin Elisa Mevius hat mit den deutschen 3x3-Basketballerinnen bei der WM den direkten Viertelfinal-Einzug verpasst. Die Deutschen verloren am Donnerstag zum Gruppenfinale in Ulan Bator zunächst mit 14:18 gegen Gastgeber Mongolei, ehe sie in der Neuauflage des Olympia-Endspiels von Paris gegen Spanien mit 13:15 unterlagen.