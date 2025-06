Basketball: Benzing kündigt Karriereende an - ein Traum bleibt

Der langjährige Nationalspieler geht in seine finale Spielzeit – als Kapitän, Führungsspieler und Symbolfigur in Gießen.

Robin Benzing wird seine aktive Basketballkarriere am Ende der Saison 2025/26 bei den Gießen 46ers beenden. Der frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft verlängerte seinen Vertrag beim Team aus der 2. Bundesliga ProA um ein weiteres Jahr, das teilte der Klub am Donnerstag mit.

„Ich möchte mit den 46ers kommende Saison in die BBL aufsteigen, das ist mein ganz großes Ziel für meine letzte Saison“, sagte der 36-Jährige, der die Mannschaft ein weiteres Jahr als Kapitän aufs Parkett führen wird.

In der Gießener „Osthölle“ habe er sich in den vergangenen zwei Jahren „sehr wohl gefühlt“, sagte der 2,10 m große Powerforward. „Die Fans haben mich in ihr Herz geschlossen. Sie haben mir stets Respekt und Liebe entgegengebracht. Ich freue mich, ihnen noch ein paar Monate lang etwas zurückgeben zu können“, sagte Benzing.