Basketball-EM der Frauen: Deutschland vs. Schweden heute live im TV, Stream und Ticker

Am Donnerstag starten die deutschen Basketballerinnen in die Europameisterschaft - mit einer Wundertüte als Mannschaft.

Es ist so weit, die Basketball-Europameisterschaft der Frauen hat begonnen. Bei dem Kontinentalturnier ist auch Deutschland dabei - und das als Co-Gastgeber. Für die DBB-Auswahl starten die Wettkämpfe am Donnerstag um 20 Uhr mit dem ersten Spiel gegen Schweden.

Die Auswahl von Bundestrainerin Lisa Thomaidis bestreitet alle drei Vorrundenpartien in Hamburg, genauer gesagt in der Inselpark Arena im Stadtteil Wilhelmsburg.

Basketball-EM der Frauen: So können Sie Deutschland - Schweden live verfolgen

Als deutsches Minimalziel gilt dabei das Überstehen der Vorrunde, um bei der Finalrunde in Piräus dabei sein zu können. Allerdings ist die deutsche Auswahl durchaus eine Wundertüte. Kapitänin Marie Gülich (Kreuzbandriss) ist nicht dabei, auch die WNBA-Stars Satou Sabally und Nyara Sabally haben abgesagt.

Fiebich soll Deutschland anführen

So unter anderem Leonie Fiebich, die auf Klubebene bei New York Liberty und damit ebenfalls in der besten Frauen-Basketballliga der Welt aktiv ist. Sie gilt als nominell stärkste deutsche Spielerin.