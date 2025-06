Brunckhorst: Frauensport braucht mehr Investitionen

3x3-Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst spricht über generelle Missstände in Deutschland, zeigt aber auch Gründe für Optimismus auf.

3x3-Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst spricht über generelle Missstände in Deutschland, zeigt aber auch Gründe für Optimismus auf.

3x3-Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst sieht bei der Förderung des deutschen Frauensports noch immer sehr viel Luft nach oben. „Alle sagen, sie wollen in den Frauensport investieren. Die Realität sieht anders aus“, sagte die 33-Jährige dem Nachrichtenportal watson. Denn es gebe nicht genug Sponsoren, „damit die Spielerinnen vom Sport leben können. Es wird immer viel gesagt und getan, aber am Ende geht es doch wieder in den Fußball oder den Männersport.“