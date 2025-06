Chefposten: Demond Greene übernimmt Karlsruhe Lions

Demond Greene wird erstmals Cheftrainer in der ProA.

Demond Greene, früherer deutscher Basketball-Nationalspieler und an der Seite von Dirk Nowitzki vor 20 Jahren EM-Silbermedaillengewinner, übernimmt den Zweitligisten PS Karlsruhe Lions. Der 45-Jährige, bis zum Ende der vergangenen Saison Assistenzcoach beim deutschen Meister FC Bayern, wird erstmals Cheftrainer in der ProA. Der Klub gab die Verpflichtung am Mittwoch bekannt, machte aber keine Angaben zur Vertragslaufzeit.