WM und EM im 3x3-Basketball im TV

Nach dem sensationellen Olympia-Gold der 3x3-Frauen in Paris weitet die Deutsche Telekom ihr Engagement im Basketball aus. Das Unternehmen überträgt bis 2029 zahlreiche Top-Wettbewerbe im olympischen 3x3 auf seinen Kanälen MagentaTV und MagentaSport , wie die Telekom am Freitag mitteilte. Dazu gehören unter anderem die Welt-und Europameisterschaften, aber auch die FIBA World Tour, die FIBA Women’s Series und die Olympia-Qualifikationsspiele.

Den Startschuss des Engagements bildet der World-Tour-Stop in Wien (13. bis 15. Juni). Bereits Ende des Monats (23. bis 29. Juni) steht sowohl bei den Männern als auch den Frauen die WM in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator an. Die Europameisterschaften finden vom 5. bis 7. September in Kopenhagen statt.