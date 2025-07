Wie bitte?! NBA-Legende Shaq zockt mitten in Köln

Direkt am Rhein spielt Shaquille O'Neal eine schnelle Runde Basketball - und ist zu Scherzen aufgelegt.

Direkt am Rhein spielt Shaquille O'Neal eine schnelle Runde Basketball - und ist zu Scherzen aufgelegt.

Nur wenige Meter vom Kölner Rheinufer entfernt, tauchte die NBA-Legende mitten in Deutz auf einem Freizeit-Court auf und warf ein paar Körbe. „Der Dark Nowitzki erobert Deutschland“, schrieb der 53-Jährige selbstironisch bei Instagram.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Gemeinsam mit einem Freund und mehreren Hobbybasketballern spielte „Shaq“ eine schnelle Runde Vier-gegen-Vier. Später versuchte er sich noch mit mehreren Würfen - traf aber aus 16 Versuchen keinen einzigen. „240 Millionen für 3 Jahre, jedes NBA-Team will mich haben“, schrieb der frühere Center scherzhaft dazu auf Instagram.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der Grund für seinen Aufenthalt in Deutschland war ein DJ-Auftritt in einem Kölner Nachtclub. In der Nacht auf Sonntag legte „DJ Diesel“ im Bootshaus, einem der renommiertesten Clubs der Welt, für gut eine Stunde lautstarke Elektrobässe auf. Auf seiner kleinen Europa-Tour ging es für O’Neal anschließend weiter nach Dubrovnik und Barcelona.