NBA-Megastar Jokic gibt Zusage für Europameisterschaft

Deutsche Fans dürfen sich auf Jokic freuen

Die Zusage des Stars der Denver Nuggets ist auch für die deutschen Basketball-Fans eine gute Nachricht. Serbien tritt mit Jokic in der EM-Vorbereitung in München beim Supercup an.

Nur wenige Tage später beginnt am 27. August dann die Europameisterschaft. Die Gruppenspiele finden in Lettland, Finnland, Zypern und Polen statt. Die Endrunde findet in Riga in Lettland statt.