Spaniens Erfolgscoach Scariolo übernimmt Real

Scariolo hatte erst am Mittwoch öffentlich gemacht, dass er nach der EM (27. August bis 14. September) seinen Posten als Nationaltrainer räumen wird. Unter der Regie des 64-Jährigen holte Spanien 2019 in China den Weltmeistertitel, hinzu kam viermal EM-Gold, zuletzt 2022 in Deutschland. Bei den Olympischen Spielen in London 2012 gewannen die Spanier Silber, in Rio de Janeiro 2016 Bronze.