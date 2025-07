Topstar verlässt den FC Bayern - schon wieder

Devin Booker kehrt dem FC Bayern schon wieder den Rücken. Wie der deutsche Meister am Donnerstagabend verkündet hat, endet das zweite Gastspiel des US-Centers in München nach erneut zwei Jahren.

„Er geht als Freund und Champion, ein zweites Mal“, schrieben die Bayern in ihrer offiziellen Verabschiedung von Booker, der nicht nur Publikumsliebling, sondern auch wichtiger Bestandteil beim nationalen Titel in dieser Saison in der Finalserie gegen ratiopharm Ulm (3:2) war. In der EuroLeague kam Bayern bis ins Play-In.