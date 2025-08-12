2,10 m mit 13 Jahren: Barcas Basketballer befördern Dabone

Der FC Barcelona hat das erst 13 Jahre alte Basketball-Wunderkind Mohamed Dabone in die erste Mannschaft hochgezogen. Der Teenager spielt seit 2023 für den Nachwuchs des zweimaligen EuroLeague-Gewinners.

Der FC Barcelona hat das erst 13 Jahre alte Basketball-Wunderkind Mohamed Dabone in die erste Mannschaft hochgezogen. Der schon jetzt 2,10 m große Teenager spielt seit 2023 für den Nachwuchs des zweimaligen EuroLeague-Gewinners, ab sofort trainiert er bei den Profis mit und soll dort in der kommenden Saison auch zum Einsatz kommen. Der in Burkina Faso geborene Dabone feiert im Oktober seinen 14. Geburtstag.