DBB: Nach hitzigem Slowenien-Duell "kühleren Kopf bewahren"

SID 09.08.2025 • 07:44 Uhr Deutschlands Basketball-Star Franz Wagner ist mit dem ersten Härtetest des EM-Sommers zufrieden - und sieht dennoch Verbesserungspotenzial.

Nach dem ersten bestandenen Härtetest des EM-Sommers mussten Franz Wagner und die weiteren Nationalspieler des Deutschen Basketball Bundes (DBB) erst einmal einen Gang runterfahren.

„Wir können alle – ich auch – einen kühleren Kopf bewahren. Alle haben lange nicht mehr gespielt, da passiert das manchmal“, sagte der DBB-Star bei MagentaSport nach dem teils hitzigen 103:89 (53:48)-Erfolg in Ljubljana.

Das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú hatte sich im intensiven Teil eins des Slowenien-Doppelpacks verdient durchgesetzt. Bei der eigenen Leistung sah Wagner vor dem zweiten Spiel gegen Slowenien am Sonntag (17.30 Uhr) in Mannheim aber reichlich Verbesserungspotenzial.

Wagner wundert sich über Schiedsrichter

Insgesamt sei der durchaus offensive Spielansatz zu erkennen gewesen und es sei „gut für unser erstes Spiel“ gewesen, aber „klar, wir haben auch viele Fehler gemacht. Es gibt Sachen, die wir verbessern können.“

