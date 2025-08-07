Deutsche Basketballer im ersten Slowenien-Test ohne Schröder

SID 07.08.2025 • 22:16 Uhr Der Kapitän fehlt der DBB-Auswahl aus persönlichen Gründen. Seine Rückkehr zum Team wird am Samstag erwartet.

Die deutschen Basketballer müssen in der EM-Vorbereitung im ersten von zwei Testspielen gegen Slowenien (Freitag, 20.15 Uhr/MagentaSport) auf Weltmeisterkapitän Dennis Schröder verzichten. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag mitteilte, fehlt der Spielmacher der Sacramento Kings aus "persönlichen Gründen".

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch Daniel Theis und Maodo Lo (jeweils im Aufbautraining) werden im ersten Aufeinandertreffen mit Ausnahmespieler Luka Doncic nicht dabei sein. Im zweiten Match am Sonntag (17.30 Uhr/MagentaSport) in Mannheim dürfte Schröder wieder auf dem Parkett stehen. Seine Rückkehr zur Mannschaft wird am Samstag erwartet.