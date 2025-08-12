"Kann kaum rennen": Heftige Kritik an NBA-Star

SPORT1 12.08.2025 • 08:38 Uhr Bosnien erlebt in der Vorbereitung auf die Basketball-EM diverse Misserfolge. Nun prangert der Cheftrainer vor allem seinen Starspieler an.

Noch weit vor dem Start der Basketball-Europameisterschaft hat der bosnische Cheftrainer Adis Beciragic mehr als nur deutlich Kritik an seinem Starspieler Jusuf Nurkić geäußert.

Zum Start der Vorbereitung kassierte Bosnien vier krachende Pleiten in Folge, nach der 90:102-Niederlage gegen Montenegro konstatierte Beciragic: „Nurkić ist nicht in Form und kann kaum rennen.“

Der Center der Utah Jazz erzielte in der Partie 15 Punkte, war im Anschluss aber nicht der einzige Spieler, den der Nationaltrainer öffentlich anprangerte. Auch Xavier Castaneda von CB Málaga konnte nicht überzeugen.

„Xavier Castaneda trainiert nicht, sondern hat erst vor zwei Tagen angefangen, 5-gegen-5 zu spielen. All das müssen wir in ein Team integrieren, das so seit zwei Jahren zusammenspielt.“

Bosnien mit schwieriger EM-Gruppe

Zuvor hatte Bosnien bereits gegen EM-Favorit Serbien verloren, zudem setzte es im Juli zwei bittere Pleiten gegen China. Beciragic gab bereits zu, sein Team müsse sich „besser auf die Spiele vorbereiten“.