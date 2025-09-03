3x3-EM: DBB-Männer verpassen erneut Bronze

SID 07.09.2025 • 19:05 Uhr Wie schon bei der WM in der Mongolei geht das kleine Finale verloren.

Nach der knapp verpassten Medaille bei den Weltmeisterschaften Ende Juni haben die deutschen 3x3-Basketballer auch beim Griff nach EM-Bronze den Kürzeren gezogen. In Kopenhagen mussten sich am Sonntag Fabian Giessmann, Linus Beikame, Denzel Agyeman und Leon Fertig im kleinen Finale Italien mit 15:22 geschlagen geben.

Die Chance auf den Titel hatte das Quartett des Deutschen Basketball Bundes (DBB) Stunden zuvor im Halbfinale verspielt. Gegen Lettland gab es für die U23-Weltmeister eine 19:21-Niederlage. Im Medaillenspiel startete der WM-Vierte stark, verlor dann aber den Faden und konnte die Italiener in der Schlussphase nicht mehr stoppen.

„Es ist die Geschichte, die sich durch das ganze Turnier zieht. Wir verlieren, wenn wir dem Gegner die Zweier geben“, sagte Fertig bei MagentaSport. „Wenn wir die Defense nicht konsequent hochhalten können, dann gewinnen wir keine Spiele.“