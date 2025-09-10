Unrivaled Basketball: Breeze BC und Hive BC kommen hinzu

SID 10.09.2025 • 16:53 Uhr Für die zweite Saison expandiert die Frauen-Basketball-Profiliga, 54 statt 36 Spielerinnen sind dabei.

Für die zweite Auflage wird die Frauen-Basketball-Profiliga Unrivaled von sechs auf acht Teams aufgestockt. Breeze BC und Hive BC kommen 2026 neu hinzu, das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Anfang das Jahres war die Premierensaison des neuen Wettbewerbs in Miami/Florida über die Bühne gegangen, Nationalspielerin Satou Sabally lief als einzige deutsche Teilnehmerin für Phantom BC auf. Es wird Drei gegen Drei gespielt, allerdings nicht in der olympischen Variante, sondern auf zwei Körbe.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zur Expansion kommt es ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Die Liga wächst dadurch um 18 auf jetzt 54 Spielerinnen. "Wir haben im ersten Jahr alle Ziele, die wir uns für die Liga gesetzt hatten, übertroffen. Angesichts des Zustroms neuer Stars war es für uns selbstverständlich, in dieser Saison zwei weitere Teams hinzuzunehmen", sagte Luke Cooper, Basketball-Präsident der Liga.

Es steht bereits fest, dass Paige Bueckers (Dallas Wings), Top-Pick im diesjährigen Draft der Profiliga WNBA, Unrivaled 2026 beitreten wird. Ob auch andere Starspielerinnen wie Caitlin Clark, A'ja Wilson oder Kelsey Plum dabei sein werden, ist offen. Auf die Debütsaison hatten sie verzichtet.