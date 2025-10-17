Rollstuhlbasketballerinnen verpassen Bronze

Newsticker
Basketball>

Das deutsche Team vergibt die Chance auf Edelmetall. In der Platzierungsrunde reicht es nicht.
Bundestrainer Josef Jaglowski
Bundestrainer Josef Jaglowski
© IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Wunderl
SID
Das deutsche Team vergibt die Chance auf Edelmetall. In der Platzierungsrunde reicht es nicht.

Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen haben bei der Europameisterschaft in Sarajevo die Bronzemedaille verpasst. Das Team von Bundestrainer Josef Jaglowski verlor im entscheidenden Spiel um Platz drei gegen Spanien mit 55:66 und beendete das Turnier lediglich als Vierter unter fünf Teilnehmern. Damit muss Deutschland zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kanadischen Ottawa 2026 den Umweg über ein zusätzliches Qualifikations-Turnier nehmen.

Im Halbfinale hatte die im Umbruch befindliche Auswahl des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) klar gegen Großbritannien verloren, in den anschließenden Platzierungsspielen gelang lediglich ein Erfolg gegen Frankreich.

