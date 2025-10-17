Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen haben bei der Europameisterschaft in Sarajevo die Bronzemedaille verpasst. Das Team von Bundestrainer Josef Jaglowski verlor im entscheidenden Spiel um Platz drei gegen Spanien mit 55:66 und beendete das Turnier lediglich als Vierter unter fünf Teilnehmern. Damit muss Deutschland zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kanadischen Ottawa 2026 den Umweg über ein zusätzliches Qualifikations-Turnier nehmen.
Rollstuhlbasketballerinnen verpassen Bronze
Das deutsche Team vergibt die Chance auf Edelmetall. In der Platzierungsrunde reicht es nicht.
Bundestrainer Josef Jaglowski
Im Halbfinale hatte die im Umbruch befindliche Auswahl des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) klar gegen Großbritannien verloren, in den anschließenden Platzierungsspielen gelang lediglich ein Erfolg gegen Frankreich.