WM-Qualifikation: DBB-Frauen "testen" in Frankreich

SID 08.10.2025 • 08:00 Uhr Vom 11. bis 17. März 2026 geht es gegen Kolumbien, die Philippinen, Südkorea, Nigeria und die Gastgeberinnen.

Für die Heim-WM 2026 sind die deutschen Basketballerinnen gesetzt, treten aber dennoch in der Qualifikation an und absolvieren "Testspiele" in Lyon-Villeurbanne. Dort geht es vom 11. bis 17. März gegen Kolumbien, die Philippinen, Südkorea, Gastgeber Frankreich und Nigeria. Das ergab die Auslosung des Weltverbandes FIBA in Mies/Schweiz.

Fünf Teams sind bereits für die Weltmeisterschaft in Berlin im kommenden Jahr (4. bis 13 September) qualifiziert. Neben Gastgeberland Deutschland haben Australien, Belgien, Nigeria und die USA das Ticket durch den Gewinn ihrer Kontinentalmeisterschaften sicher. Alle diese Teams nehmen an den Qualifikationsturnieren teil. - Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A in Wuhan/China: Mali, Südsudan, Brasilien, Belgien, Tschechien, China

Gruppe B in San Juan/Puerto Rico: Neuseeland, Puerto Rico, USA, Senegal, Italien, Spanien

Gruppe C in Istanbul/Türkei: Ungarn, Türkei, Argentinien, Australien, Kanada, Japan