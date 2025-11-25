WM-Quali: DBB-Team in Bonn gegen Kroatien

Newsticker
Basketball>

Das vierte Spiel der ersten Gruppenphase findet am 1. März im Telekom Dom in Bonn statt.
Kommt nach Bonn: Bundestrainer Álex Mumbrú (l.)
© AFP/SID/GINTS IVUSKANS
SID
Das vierte Spiel der ersten Gruppenphase findet am 1. März im Telekom Dom in Bonn statt.

Auf dem Weg zur Basketball-WM 2027 tritt Titelverteidiger Deutschland zum Qualifikationsspiel gegen Kroatien in Bonn an. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag bekannt.

Das vierte Spiel der ersten Gruppenphase findet am 1. März (18.00 Uhr) im Telekom Dom statt. Drei Tage zuvor steht das Aufeinandertreffen in Kroatien auf dem Programm (26. Februar 2026).

Qualifikationsstart am Freitag

Am Freitag startet das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú in Ulm gegen Israel (19.30 Uhr) in die Qualifikation. Drei Tage später muss der Welt-und Europameister auf Zypern (18.00/beide kostenfrei bei MagentaSport) ran.

Das bislang letzte Duell mit den Kroaten fand im Juli 2021 beim Olympia-Qualifikationsturnier in Split statt. Damals gab es gegen den Gastgeber einen 86:76-Sieg für das DBB-Team.

