WM-Quali: DBB-Team in Bonn gegen Kroatien

Auf dem Weg zur Basketball-WM 2027 tritt Titelverteidiger Deutschland zum Qualifikationsspiel gegen Kroatien in Bonn an. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag bekannt.

Das vierte Spiel der ersten Gruppenphase findet am 1. März (18.00 Uhr) im Telekom Dom statt. Drei Tage zuvor steht das Aufeinandertreffen in Kroatien auf dem Programm (26. Februar 2026).

Qualifikationsstart am Freitag

Am Freitag startet das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú in Ulm gegen Israel (19.30 Uhr) in die Qualifikation. Drei Tage später muss der Welt-und Europameister auf Zypern (18.00/beide kostenfrei bei MagentaSport) ran.