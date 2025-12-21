Basketball: Riesige Ehre für Nowitzki

SID 21.12.2025 • 14:13 Uhr Der deutsche Superstar wird im April 2026 in die Ruhmeshalle des Weltverbandes aufgenommen.

Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki wird in die Hall of Fame des Weltverbandes FIBA aufgenommen. Gemeinsam mit sieben weiteren Größen des Sports erhält der NBA-Champion von 2011 im Rahmen der feierlichen Zeremonie am 21. April 2026 in Berlin seinen Platz in der Ruhmeshalle. Er ist damit der zweite Deutsche nach Detlef Schrempf.

Mit der deutschen Nationalmannschaft hatte Nowitzki 2002 Bronze bei der WM in den USA und Silber bei der EM 2005 in Serbien gewonnen.

Nowitzki in der Hall of Fame

Bei beiden Turnieren war der Würzburger auch zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt worden. Bereits 2023 war der heute 47-Jährige in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame der NBA aufgenommen worden.