NBA und FIBA konkretisieren Europa-Pläne

SID 22.12.2025 • 14:00 Uhr Neben festen Startplätzen soll es auch einen offenen Qualifikationsweg für eine mögliche „NBA Europe“ geben.

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA und der Weltverband FIBA haben weitere Details hinsichtlich einer möglichen neuen Liga in Europa veröffentlicht. Laut einer Pressemitteilung vom Montag soll es neben festen Startplätzen für Teams „aus einer FIBA-angehörigen nationalen Liga in Europa einen jährlichen, leistungsabhängigen Qualifikationsweg“ geben. Dieser soll entweder über die von der FIBA organisierte Champions League oder über ein Qualifikationsturnier zum Saisonende bereitet werden.

Ferner planen NBA und FIBA, den Spielkalender der neuen Liga mit den nationalen Ligen und den Nationalmannschaftswettbewerben so abzustimmen, dass die Profis in den Länderspielfenstern für ihre Nationalmannschaften spielen können. Derzeit gibt es immer wieder Terminkollisionen zwischen den FIBA-Fenstern und dem Kalender der unabhängig organisierten EuroLeague.

Mögliche „NBA Europe“ beschäftigt die Basketball-Welt

Außerdem kündigten NBA und FIBA an, im Januar die Prüfung der Gründung einer neuen europäischen Basketball-Liga fortsetzen zu wollen. Dabei sollen „potenzielle Teams sowie Eigentümergruppen in den Prozess zur Aufnahme in die Liga eingebunden werden“.

Die mögliche Gründung einer „NBA Europe“ beschäftigt die Basketball-Szene seit Monaten. Welche Teams ihr angehören sollen, ist derweil noch nicht bekannt. Derzeit gilt die EuroLeague als Königsklasse im europäischen Klub-Basketball, in der auch der FC Bayern startet.