Playboy-Umfrage: Schröder erneut "Mann des Jahres"

SID 02.12.2025 • 08:25 Uhr Der Nationalmannschaftskapitän erhält wie schon vor zwei Jahren die meisten Stimmen.

Nach dem Gewinn des Weltmeistertitels wurde Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder zum "Mann des Jahres 2023" gewählt, nach dem Triumph bei der Europameisterschaft ist es nicht anders. Bei der diesjährigen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat im Auftrag des Magazins Playboy setzte sich der Anführer der deutschen Basketballer mit 19,4 Prozent der Stimmen durch.

Knapp dahinter (19,1) landete Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer, Platz drei ging an den Comedian und Filmemacher Michael "Bully" Herbig (18,5) vor dem früheren Fußball-Nationalspieler Thomas Müller (16,2).