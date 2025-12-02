Newsticker
Playboy-Umfrage: Schröder erneut "Mann des Jahres"

Der Nationalmannschaftskapitän erhält wie schon vor zwei Jahren die meisten Stimmen.
Nächster "Titel" für Dennis Schröder
© AFP/GETTY IMAGES/SID/EZRA SHAW
SID
Nach dem Gewinn des Weltmeistertitels wurde Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder zum "Mann des Jahres 2023" gewählt, nach dem Triumph bei der Europameisterschaft ist es nicht anders. Bei der diesjährigen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Norstat im Auftrag des Magazins Playboy setzte sich der Anführer der deutschen Basketballer mit 19,4 Prozent der Stimmen durch.

Knapp dahinter (19,1) landete Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer, Platz drei ging an den Comedian und Filmemacher Michael "Bully" Herbig (18,5) vor dem früheren Fußball-Nationalspieler Thomas Müller (16,2).

NBA-Profi Schröder (Sacramento Kings/32) hatte vor zwei Jahren den damaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Verteidigungsminister Boris Pistorius und Schauspieler Matthias Schweighöfer hinter sich gelassen. Im Vorjahr war der Braunschweiger hinter Toni Kroos, Fußball-Weltmeister von 2014, auf Platz zwei gelandet.

