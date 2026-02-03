Die deutschen Basketballer werden ihr finales Spiel der ersten WM-Qualifikationsphase in Bamberg bestreiten. Am 6. Juli trifft der Welt-und Europameister dort auf Zypern. Drei Tage zuvor tritt das Team von Bundestrainer Àlex Mumbrú auswärts in Israel an.
Basketballer in Bamberg gegen Zypern
Zum Abschluss der ersten Phase der WM-Qualifikation reist der Welt- und Europameister nach Franken.
Mumbrú (l.) peilt in Katar die Titelverteidigung an
Ende des Vorjahres hatten die Deutschen die ersten beiden Quali-Spiele gegen Israel und auf Zypern gewonnen. Zwei weitere stehen gegen Kroatien an, am 27. Februar in Zagreb und am 1. März in Bonn. Die ersten drei Teams der Quali-Gruppe E rücken in die zweite Phase vor, die Ende August startet. Die Resultate werden dorthin mitgenommen.
Im Kampf um die WM-Tickets bilden die Teams der Gruppe E dann mit den Top-Teams der Gruppe F (Lettland, Polen, Österreich und den Niederlanden) eine neue Sechserstaffel. Die besten drei Nationen dieser Gruppe erreichen die WM-Endrunde 2027 in Katar.