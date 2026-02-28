Nach Krimi: Alba-Frauen erreichen Pokalfinale

SID 28.02.2026 • 17:34 Uhr Die Gastgeberinnen des Top Four setzen sich im Halbfinale gegen Saarlouis nach Verlängerung durch.

Die Basketballerinnen von Alba Berlin greifen nach ihrem ersten Pokalsieg. Im Halbfinal-Krimi des Top Four bezwangen die Gastgeberinnen am Samstag den Titelverteidiger Saarlouis Royals mit 71:67 (58:58, 38:27) nach Verlängerung.

Bei der ersten Finalteilnahme trifft Alba in der Sömmeringhalle am Sonntag (16.00 Uhr) auf den Sieger des späteren Duells zwischen dem BC Marburg und Meister Rutronik Stars Keltern (18.00 Uhr). Die Royals bekommen es im Spiel um Platz drei (13.00 Uhr) mit dem Verlierer zu tun.