Brasilianische Basketball-Legende Schmidt gestorben

SID 17.04.2026 • 22:35 Uhr Die brasilianische Basketball-Legende Oscar Schmidt stirbt im Alter von 68 Jahren. Der Spross einer deutschstämmigen Familie erzielte in seiner Karriere 49.737 Punkte.

Die brasilianische Basketball-Legende Oscar Schmidt ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Der Verband des südamerikanischen Landes bestätigte am Freitag den Tod des legendären Spielers, der unter dem Spitznamen „Mao Santa“ (Heilige Hand) bekannt geworden war.

Der Spross einer deutschstämmigen Familie erzielte in seiner langen Karriere bei Vereinen und der Nationalmannschaft 49.737 Punkte – ein Weltrekord, der erst 2024 von US-Star LeBron James übertroffen wurde.

„Brasilien nimmt Abschied von Oscar Schmidt, einem ewigen Idol des Weltbasketballs. Sein Tod markiert das Ende einer Ära, doch seine Größe bleibt bestehen. Oscar Schmidt ist unsterblich“, teilte der Verband mit.