DBBL: Topteam vor fünfter Meisterschaft

SID 29.04.2026 • 21:48 Uhr Die Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern stehen vor ihrem fünften Meistertitel. Der Titelverteidiger kann am Freitag in Marburg alles klar machen.

Die Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern stehen vor ihrem fünften Meistertitel. Der Pokalfinalist gewann das dritte Playoff-Finalspiel beim BC Marburg am Mittwoch nach einer überlegenen Vorstellung 76:60 (38:20) und ging in der Best-of-five-Serie mit 2:1 in Führung.

Am Freitag (16.00 Uhr) hat Keltern in Marburg die erste Chance, seinen Titel in der Damen Basketball Bundesliga (DBBL) erfolgreich zu verteidigen. Gleichen die Blue Dolphins vor Heimkulisse aus, fällt die Entscheidung am Sonntag (16.00 Uhr) in der Halle der Rutronik Stars.

Keltern dominiert Außenseiter Marburg

Keltern um Nationalspielerin Alexandra Wilke, mit nur einer Niederlage Hauptrundensieger, dominierte in der Georg-Gaßmann-Halle gegen den Außenseiter. Marburg war als Tabellensiebter in die Playoffs eingezogen, hatte dann aber die Saarlouis Royals und den Syntainics MBC ausgeschaltet. Keltern setzte sich gegen den Herner TC und Pokalsieger Alba Berlin durch.