Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
TENNIS
EISHOCKEY
DFB-POKAL
CHAMPIONS LEAGUE
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Basketball>

"Ich hatte Glück": Herbert blickt auf schwere Krankheit zurück

„Ich hatte Glück“: Herbert blickt auf schwere Krankheit zurück

Vor seiner Entlassung in München hatte der deutsche Weltmeister-Coach mit enormen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
Herbert im Oktober 2025 mit Maske
Herbert im Oktober 2025 mit Maske
© picture-alliance/kolbert-press/SID/Ulrich Gamel
SID
Vor seiner Entlassung in München hatte der deutsche Weltmeister-Coach mit enormen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Basketball-Weltmeistertrainer Gordon Herbert hat rund vier Monate nach seiner Entlassung erstmals über seine schweren gesundheitlichen Probleme in seiner Zeit bei Meister Bayern München gesprochen. „Ich hatte großes Glück. Ich lag mit Myokarditis (eine Herzmuskelentzündung, Anm. d. Red.) und einem weiteren Herzschlag im Bett und fragte mich, ob ich das durchstehen könnte“, sagte der Kanadier im Interview mit dem Online-Portal „basketball-world.news“: „Das war schon sehr bedrohlich. Ich weiß, dass Menschen schon daran gestorben sind.“

Mitte Oktober 2025 stand Herbert, der die deutsche Nationalmannschaft 2023 sensationell zu WM-Gold geführt hatte, erstmals mit Maske an der Seitenlinie, im November fehlte er den Bayern für drei Wochen komplett. „Ich hatte COVID und habe darunter gelitten. Letztlich hatte ich Glück, weil die Ärzte bei mir einen zusätzlichen Herzschlag entdeckt und mich aus dem Verkehr gezogen haben“, sagte Herbert.

Es sei eine „schwere Zeit“ gewesen. „Ich habe die Arbeit als Trainer über meine eigene Gesundheit gestellt. Dafür habe ich einen Preis gezahlt. Es wurde wirklich schlimm und ich habe 16 bis 17 Stunden am Tag geschlafen. Ich war fast zweieinhalb Wochen im Bett“, sagte Herbert, der im Dezember zurückkehrte, nach einer Niederlagenserie in der EuroLeague dann aber kurz vor Weihnachten entlassen wurde.

Zuletzt unterzog sich der 66-Jährige einer Knie-OP, es gehe ihm „deutlich besser“. Ab Juli soll er nun die kanadische Nationalmannschaft trainieren. „Ich weiß noch nicht, ob ich es in Vollzeit mache oder noch einen Klub zusätzlich übernehmen möchte. Ich könnte mir durchaus auch ein weiteres Engagement in Europa vorstellen, gerne auch in Deutschland. Vielleicht ergibt sich in dieser Hinsicht in den kommenden Monaten etwas“, sagte Herbert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite