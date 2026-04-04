Der Weltmeister fiebert mit: Niels Giffey drückt den vier deutschen Basketball-Talenten am Osterwochenende beim Final Four der March Madness ganz fest die Daumen. Holt am Ende gar einer den Titel? „Das wäre genial“, sagte der Forward von Bayern München bei Sport1. Der 34-Jährige holte einst mit den UConn Huskies selbst zweimal den College-Meistertitel.
March Madness: Weltmeister Giffey fiebert mit
Diesmal dürfen sich Ivan Kharchenkov (Arizona Wildcats), Malick Kordel (Michigan Wolverines) sowie Eric Reibe und Dwayne Koroma (beide UConn Huskies) Hoffnungen machen. „Das wird einfach eines der besten Wochenenden ihres Lebens“, sagte Giffey mit Blick auf den Showdown im NFL-Stadion der Indianapolis Colts: „Wenn du es ins Final Four geschafft hast, kannst du einfach alles genießen und diese einmalige Erfahrung mitnehmen. Das ist so ein schönes und wirklich einzigartiges Event. Es ist genial.“
Die besten Chancen im Lucas Oil Stadium hat aus deutscher Sicht wohl Kharchenkov, der 19-Jährige war vor seinem Wechsel ans College beim deutschen Meister in München Teamkollege von Giffey. „Er hatte letzte Saison für uns in den Playoffs schon wichtige Momente, aber er spielt auch jetzt sehr gut. Er ist einfach in jeder Situation grundsolide“, sagte Giffey: „Am Wochenende muss er einfach sein Ding machen, verteidigen und in der Offensive aggressiv sein. Er kennt diese Art der großen Bühne wahrscheinlich sogar besser als viele Leute, gegen die er spielt.“