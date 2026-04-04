March Madness: Weltmeister Giffey fiebert mit

SID 04.04.2026 • 06:17 Uhr Mit Ivan Kharchenkov, Malick Kordel sowie Eric Reibe und Dwayne Koroma dürfen sich vier deutsche Talente Hoffnungen auf den Titel machen.

Der Weltmeister fiebert mit: Niels Giffey drückt den vier deutschen Basketball-Talenten am Osterwochenende beim Final Four der March Madness ganz fest die Daumen. Holt am Ende gar einer den Titel? „Das wäre genial“, sagte der Forward von Bayern München bei Sport1. Der 34-Jährige holte einst mit den UConn Huskies selbst zweimal den College-Meistertitel.

Diesmal dürfen sich Ivan Kharchenkov (Arizona Wildcats), Malick Kordel (Michigan Wolverines) sowie Eric Reibe und Dwayne Koroma (beide UConn Huskies) Hoffnungen machen. „Das wird einfach eines der besten Wochenenden ihres Lebens“, sagte Giffey mit Blick auf den Showdown im NFL-Stadion der Indianapolis Colts: „Wenn du es ins Final Four geschafft hast, kannst du einfach alles genießen und diese einmalige Erfahrung mitnehmen. Das ist so ein schönes und wirklich einzigartiges Event. Es ist genial.“